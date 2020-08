Robert Trump: il fratello del Presidente Usa è gravissimo

Il fratello minore del presidente Usa Donald Trump, Robert, è gravissimo: ricoverato a New York, si teme per lui.

Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald Trump, è stato ricoverato a New York. La notizia, data da ABC News, trova in questi minuti la conferma dalla Casa Bianca. I dettagli sulla sua condizione rimangono sconosciuti sebbene sia descritto da diverse fonti come “molto malato”.

L’addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha confermato il ricovero in ospedale a ABC News, aggiungendo che il presidente e suo fratello “hanno un ottimo rapporto” e che il presidente fornirà ulteriori dettagli in seguito.

Come sta Robert Trump, fratello del presidente Usa

Già oggi Trump dovrebbe fare visita in ospedale al fratello ricoverato in gravi condizioni. A giugno, Robert Trump è stato ricoverato nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale Mount Sinai di New York per più di una settimana, riferisce sempre l’ABC News in un articolo sul proprio sito Internet.

Di recente, Robert Trump è stato al centro di un contenzioso con la nipote Mary, per la pubblicazione da parte della giovane di un libro, dal quale sarebbero potuti emergere dettagli compromettenti sulla famiglia del Presidente Usa. All’inizio della causa, Robert Trump ha detto di essere “profondamente deluso” dalla decisione di sua nipote di scrivere un libro del genere.