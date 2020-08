Barcellona Bayern Monaco Champions: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Barcellona e Bayern Monaco, valida per i quarti della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Terzo quarto di finale della Final Eight della Champions League tra due squadre davvero di grande prestigio come sono Barcellona e Bayern Monaco, che arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato rispettivamente Napoli e Chelsea.

Dunque, la fase finale entra nel vivo con la sfida tra le due migliori squadre europee di sempre e soprattutto con la supersfida tra il Pallone d’Oro Leo Messi e la vice Scarpa d’Oro, Robert Lewandowski, che è anche il migliore realizzatore di questa Champions League.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Barcellona e Bayern Monaco

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona verrà trasmessa in diretta Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Non sarà visibile su Canale 5 in chiaro.

Tra queste due grandi squadre sono 10 i precedenti in Europa, otto in Champions League e due in Coppa Uefa. Il bilancio finora è decisamente favorevole alla squadra tedesca: i bavaresi che hanno conquistato sei vittorie, a fronte di appena due sconfitte catalane e due pareggi.

Barcellona Bayern Monaco: le formazioni in campo questa sera

Setién e Flick stanno completando le proprie scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo:

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi; Griezmann, Suarez

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski