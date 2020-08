Nadia Toffa, il messaggio da brividi che si scambiò con Fabrizio Frizzi

Nadia Toffa, in occasione dell’anniversario della sua morte torna alla mente il messaggio da brividi che si scambiò con Fabrizio Frizzi.

Ad accomunare Nadia Toffa e Fabrizio Frizzi, due personaggi della nostra televisione amati dal grande pubblico, è stato il tremendo destino che li ha tolti prematuramente dall’affetto dei propri cari. Inoltre entrambi si sono ammalati dello stesso terribile tumore al cervello che non ha dato loro scampo.

La conduttrice de ‘Le Iene’ si era sentita male per la prima volta verso la fine del 2017. Le successive analisi avevano portato alla luce la malattia che l’aveva colpita: un tumore al cervello. Nonostante le cure chemioterapiche che sembravano dare buoni effetti per la Toffa non c’è stati nulla da fare. Dopo la sua morte, proprio come per Fabrizio Frizzi, è emerso che dall’inizio ci fosse la consapevolezza di non poter più guarire.

Nadia Toffa ed il messaggio di Fabrizio Frizzi

Il sostegno e l’affetto incondizionato che Nadia ricevette dai follower ha un solo illustre precedente. Lo stesso infatti è accaduto quando il compianto conduttore Rai, Fabrizio Frizzi ha accusato un malore mentre registrava una puntata de ‘L’Eredità’. I fan lo hanno accompagnato durante la degenza ospedaliera ed il recupero, esultando per il suo ritorno sullo schermo, prima in qualità di ospite a sorpresa a ‘La Prova del Cuoco’ poi al suo posto di lavoro. Le loro storie, unite dallo stesso tipo di male, si sono intrecciate proprio sul finire del 2017. In quell’occasione lo stesso Frizzi volle mandare un messaggio di solidarietà a Nadia dopo l’accaduto, in cui semplicemente le diceva di tenere duro: “Forza Nadia!”. Per Frizzi, così come per Nadia Toffa, il recupero è stato solo temporaneo, nel 2018 è scomparso a causa di un’emorragia cerebrale.