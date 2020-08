Morto Trini Lopez: il cantante e attore ucciso dal Coronavirus

Si è spento nelle scorse ore a Palm Springs, ucciso dal Coronavirus, il cantante e attore statunitense Trini Lopez, aveva 83 anni.

Lutto nel mondo della musica, ancora una volta muore di Coronavirus una star di fama internazionale, autore di brani come America, dal musical West Side Story, e If I Had a Hammer, che in Italia divenne famosa con il titolo Datemi un martello, cantata da Rita Pavone.

Si è spento infatti a 83 anni Trini Lopez, cantante e attore statunitense di origini messicane. Al cinema fu uno dei protagonisti del film Quella sporca dozzina, a fianco di Charles Bronson, Ernest Borgnine, Lee Marvin e Telly Savalas.

Chi era Trini Lopez, il cantante ucciso dal Coronavirus

Incise tra l’altro una cover particolarmente nota di Cielito lindo – impiegata nella colonna sonora del film del 1989 Nato il quattro luglio. Reinterpretò ancora il brano dei Doors Light My Fire e addirittura Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Nonostante il suo nome istintivamente a molti non dica nulla, è stato uno degli artisti a vendere il maggiore numero di dischi singoli in tutto il mondo.

Trini Lopez ha dato il via alla sua carriera musicale esibendosi in alcuni locali dellaa California, prima di essere notato dal produttore discografico Don Costa nei primi anni Sessanta. Entrò così a far parte della Reprise Records, la stessa casa discografica di Frank Sinatra. Uno dei suoi primissimi successi fu proprio If I Had a Hammer, che è in realtà un brano scritto da Pete Seeger, ma che lui portò al successo internazionale. Nello stesso disco d’esordio era presente una cover di un grande classico, come La Bamba. Grazie alla sua popolaritò la Gibson Guitar Corporationgli chiese addirittura di disegnare un nuovo tipo di chitarra. Trini Lopez li accontentò con due modelli, la Trini Lopez Standard, sul modello della Gibson ES-335, e la Lopez Deluxe, variante della Gibson jazz. Negli ultimi anni di vita si dedicò molto a iniziative di beneficenza.