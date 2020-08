Bambina morta | travolta a 11 anni da auto pirata fuori casa

Tragedia fuori dalla porta di casa, con una bambina morta dopo che un’auto pirata la colpisce di netto stroncandole la vita.

Un incidente avvenuto a Bury, ne pressi di Manchester, si è concluso con una bambina morta. La vittima aveva soltanto 11 anni ed è rimasta investita da un’auto nei pressi di casa sua. Si chiamava Ruby Cropper e stava attraversando la strada assieme ad un amico che abitava a pochi metri di distanza da lei.

LEGGI ANCHE –> Frana Valtellina | massa di detriti travolge auto | 3 morti tra cui una bimba

Il decesso ha avuto luogo in ospedale, dopo un ricovero urgente in codice rosso. L’altro giovane si è salvato. Alla guida dell’auto, una Suzuki Alto, c’era un uomo di 35 anni che è fuggito. Ma poco dopo lui stesso ha avvertito per telefono la polizia, che lo ha raggiunto ed arrestato. Poi ne è stato disposto il rilascio su cauzione, in attesa di sviluppi sulla relativa indagine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Siracusa, 42enne ubriaco prende a calci e pugni i genitori

Bambina morta, la ragazzina investita da un’auto pirata

Per quanto riguarda la bambina morta, la famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. Questo in maniera tale da aiutare altri a sopravvivere. La famiglia ha rilasciato una breve nota nella quale parla del dolore immenso che sta provando. E sottolineando come le vite dei suoi componenti non saranno più le stesse.

LEGGI ANCHE –> Arrestato a 13 anni per lo stupro di una coetanea in un parco