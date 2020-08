Serena Rutelli rifatta: lei ammette, ma la replica è dura

Gli hater su Instagram contro Serena Rutelli, accusata di essersi rifatta: lei ammette, ma la replica dell’ex gieffina è dura.

Dopo la fine della sua storia d’amore con il calciatore Prince Torresi, l’ex gieffina Serena Rutelli, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, è tornata sui social nelle scorse ore, ma i suoi scatti sono stati molto criticati. In molti si sarebbero accorti di ritocchi e ritocchini estetici.

Leggi anche –> Serena Rutelli single: lei e Prince Zorresi si sono lasciati – VIDEO

Così la giovane si è vista costretta a replicare su Instagram: “Non è nulla di eccessivo quello che ho fatto, grazie lo stesso. Io non mi fermo mai ai pregiudizi, vado avanti per la mia strada perché so quanto valgo”.

Leggi anche –> Serena Rutelli gela i fratelli: “Non riesco a farli entrare nella mia vita”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le parole di Serena Rutelli contro gli hater

“Io non vedo cose cosi eccessive però si vede che ognuno la vede nel modo che vuole vedere ma per me va bene tutto cosi” – ha aggiunto ancora Serena Rutelli – “Ma è difficile arrivare al fatto che sono padrona del mio corpo? Purtroppo questo è un mondo pieno di pregiudizi”.

Spazio anche a un commento sulla fine della storia con Prince Torresi: “Tra me e Prince è finita da un po’. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altra ma da un po’ di tempo le cose non andavano più”.