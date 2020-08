Giallo Castronno: donna trovata morta in un appartamento

Donna trovata morta in un appartamento, era con un uomo privo di conoscenza: il giallo di Castronno, nel varesotto.

Giallo in un’abitazione di Castronno, in provincia di Varese, dove una persona è stata trovata senza vita e un’altra priva di conoscenza. I due corpi sono stati rinvenuti all’interno di un appartamento di via Camillo Benso Conte di Cavour.

La tragica scoperta è stata fatta oggi poco prima di mezzogiorno, quando è scattato l’allarme: nulla da fare per una donna di 48 anni, rinvenuta priva di vita. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese un 45enne.

Il giallo di Castronno: cosa è accaduto in quell’appartamento

Sul luogo del dramma si sono precipitati, una volta lanciato l’allarme, i soccorritori del Suem 118, con mezzi e uomini. Sul posto sono presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri. Questi stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e le cause del decesso della donna.

Mistero fitto su quanto accaduto e dinamica al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto si è appreso, sul caso stanno indagando i carabinieri di Tradate, guidati dal tenente De Jannello. Giunto sul posto inoltre il magistrato Luca Petrucci. Le prime analisi fatte nella casa dove i due sono stati rinvenuti sembrano escludere segni di effrazione e violenza.