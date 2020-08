Al Bano, il gesto inaspettato spaventa la giornalista che se ne va

Il cantante Al Bano Carrisi ha compiuto un gesto inaspettato a La Vita in Diretta Estate, che ha fatto arretrare tremendamente l’inviata Rosanna Cacio.

Oggi, lunedì 10 agosto 2020, a “La Vita in Diretta Estate” Al Bano Carrisi è stato protagonista di un collegamento da Rimini con l’inviata Rosanna Cacio. Insieme a molti altri artisti, il cantante sta organizzando delle iniziative per promuovere il territorio italiano.

Al Bano è attualmente ospite insieme ad altri artisti di Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura, con il quale stanno organizzando delle iniziative di rilancio del territorio italiano. L’economia italiana, che vede uno dei suoi settori principali nel turismo, è stata molto colpita dall’epidemia Coronavirus. Il cantante è pertanto comparso sugli schermi di Raiuno insieme a Terzi e l’inviata Rosanna Cacio ma, durante l’intervista, sembra aver dimenticato di rispettare le misure di sicurezza anti-Covid, avvicinandosi all’inviata fino a toccarla. Questa, è subito arretrata cercando di sfuggire al suo contatto.

Al Bano Carrisi scorda le misure anti-Covid

Durante il collegamento a Rimini a “La Vita in Diretta Estate“, curato da Rosanna Cacio, Giovanni Terzi ha sorpreso tutti, compresa la conduttrice Andrea Delogu, presentandosi insieme a Al Bano Carrisi ed ha spiegato al pubblico del programma l’affetto che lo lega al cantante: “Era l’artista più amato da mio madre. In famiglia per lui c’era un grande affetto, che è quindi stato trasmesso a me“. Da poco era stato svelato un retroscena curioso su Al Bano, ma oggi il cantante di Cellino San Marco torna a far parlare di sé a causa del suo gesto inaspettato. Dopo, s è ripreso scherzando durante la vista dei suoi filmati di repertorio che lo vedono sempre al fianco di Romina: “Ero di una bellezza sconvolgente, non me ne ero mai accorto“.

