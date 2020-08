Su Instagram Wanda Nara regala una variazione sul tema molto gradita. C’è uno scatto che questa volta non riguarda lei ma che è comunque bello.

Mattinata di dolcezza per Wanda Nara, che sul suo profilo personale Instagram mostra la foto di sua figlia, una dei tanti venuti al mondo tra la sua precedente relazione con Maxi Lopez e quella attualmente in corso ed ormai di vecchia data con Mauro Icardi.

Buongiorno principessa 💐

La 33enne modella ha partorito cinque bimbi in totale, e dopo ogni gravidanza è sempre riuscita a tornare in forma smagliante. Bellissima in ogni suo scatto, i followers della argentina hanno modo di poterla ammirare ogni volta proprio su Instagram.

Wanda Nara, la figlia sul web strappa complimenti: “Una bimba bellissima”

Las vacaciones perfectas ? 🧉 Amiga , Mate y Campo …

Stavolta però la scena è per la sua bimba, ritratta durante la colazione mentre dietro di lei la porta di casa è aperta e fanno capolino una piscina ed un vasto giardino. La foto è stata scatta a Milano. Ma la piccola catalizza le attenzioni dei followers di Wandita, che la riempiono di complimenti per quanto sia davvero bella la bimba e per la tenerezza che questo scatto suscita. Un bel modo di variare sul tema per la Nara, che è invece solita ‘promuovere’ sé stessa dando l’immagine di femme fatale.

