Stasera in tv, Battiti Live: anticipazioni e cantanti del 10 agosto

Questa sera andrà in onda su Italia 1 la terza puntata di Battiti Live 2020: scopriamo dove si esibiranno e chi saranno i cantanti protagonisti.

Dopo la conclusione del Festival Bar e quella del Wind Music Festival, l’estate italiana era stata privata della musica dal vivo live in televisione. Il piacevole intrattenimento è stato riportato sugli schermi televisivi da ‘Battiti Live‘, festival itinerante della musica giunto alla sua 18a edizione e gestito da ‘Radionorba‘. Così come lo scorso anno, anche in questo 2020 ‘Battiti Live’ sta facendo registrare dei buoni risultati in termini di ascolti. Le prime due puntate del programma, infatti, hanno fatto registrare uno share del 9%. Risultato più che buono in un periodo dell’anno in cui c’è un generale abbassamento degli ascolti.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci, la confessione: “Non ci credevo…”

Come sempre ad annunciare i cantanti dal palco e tenere compagnia alla platea e ai telespettatori ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. In mezzo alla piazza, invece, rivedremo la web star Mariasole Pollio, la quale girerà tra i presenti per raccogliere le loro impressioni e le loro emozioni. La terza puntata avrà come palcoscenico lo splendido castello Aragonese di Otranto. Tuttavia il festival non perderà la sua caratteristica itinerante: diversi artisti si esibiranno in altri palchi a Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. A cui si aggiungono le località marittime di Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo.

Leggi anche ->Mariasole Pollio, l’attrice è fidanzata? Chi è Valerio Mazzei

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Battiti Live: chi saranno i cantanti protagonisti di questa sera

Come sappiamo il programma ospita alcuni dei maggiori artisti italiani e qualche ospite internazionale di spicco. Nella puntata di oggi spiccano i nomi di Baby K, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, J-Ax, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Ana Mena, Gaia, Elodie, Fred De Palma, Francesco Renga, Ermal Meta, Dotan, Danti, Raf, Pinguini Tattici Nucleari.