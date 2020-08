Simon Cowell, terrificante incidente: “1 cm più in là e sarebbe rimasto paralizzato” – VIDEO

Il celebre Simon Cowell è stato ricoverato in ospedale per un terrificante incidente: i medici rivelano che ha rischiato la paralisi.

Lo storico creatore, nonché giudice, di X-Factor, Simon Cowell è rimasto vittima di un incidente in bicicletta che gli ha causato una frattura alla schiena. Secondo quanto emerso in queste ore, il conduttore stava provando una nuova bici elettrica durante una scampagnata con la famiglia nei dintorni di Malibù. Per motivi non ancora chiari, la gita è andata male, è caduto ed è stato portato d’urgenza in ospedale.

Il suo entourage fa sapere che Simon adesso sta bene e che viene tenuto sotto osservazione in ospedale. Al conduttore è andata bene, perché pare che se la frattura fosse stata un centimetro in più avrebbe rischiato di rimanere paralizzato. Il protagonista della disavventura, però, ci scherza sopra: “Vi do un buon consiglio. Se acquistate una bici da trail elettrica, leggete il manuale prima di utilizzarla per la prima volta. Mi sono rotto una parte della schiena”.

