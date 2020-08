Antonio Banderas, annuncio dell’attore: “Ho il Coronavirus”

Annuncio dell’attore Antonio Banderas del giorno in cui festeggia il suo sessantesimo compleanno: “Ho il Coronavirus e sono isolato.

Compleanno in quarantena per Antonio Banderas, che oggi spegne 60 candeline, ma spiega anche di avere il Coronavirus: “Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti”, afferma.

L’attore ha spiegato di avere comunque pochi sintomi: “Mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo che soffro”.

Il rapporto di Antonio Banderas con il Coronavirus in questi mesi

Quando si è verificato il lockdown globale, con la Spagna che è stato uno dei primi Paesi interessati, l’attore era a Madrid, dove stava girando un film al fianco di Penelope Cruz quando è scoppiata la pandemia in Spagna. Ha fatto appena in tempo a rientrare a Malaga. Nicole Kimpel, la sua fidanzata, è rimasta invece isolata con sua sorella gemella e il papà a Ginevra.

Durante un’intervista televisiva, Antonio Banderas in videochat aveva anche spiegato come passava il tempo durante il lockdown: “Ho lavato il pavimento della cucina, ho fatto il bucato e ho preparato i pasti, di cui non sono poi così male, specialmente il riso. Sono un autentico Robinson Crusoe”.