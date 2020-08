Ilary Blasi lo fotografa sul divano, duri commenti: “E’ nudo, brutto, fa paura”. Si scatena il finimondo per l’ultimo post Instagram della presentatrice.

La conduttrice romana lo aveva presentato qualche tempo fa, è il nuovo arrivato in casa Totti. Ma il suo aspetto divide tutti i fan e lascia in molti alcune perplessità. Non mancano ovviamente i commenti.

Stiamo parlando del gatto della Blasi che oggi 8 agosto, giornata internazionale dei gatti, la presentatrice ha voluto immortalare in uno scatto su Instagram. L’aspetto del gatto desta qualche perplessità nei fan che non lesinano nei commenti critiche e giudizi negativi.

8 agosto ,giornata internazionale del gatto 2020……DONNA PAOLA

Qualcuno scrive senza molto tatto: “E’ brutto”. Un altro utente aggiunge: “Fa paura”. Si tratta di un gatto di razza Canadian Sphynx famoso appunto per non avere nemmeno un pelo e anche per questo denominato gatto nudo. Il gatto si chiama Donna Paola e la Blasi lo aveva già presentato così su Instagram.