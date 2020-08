Gianmarco Onestini gelato dalla sua ex in diretta televisiva

L’ex concorrente del Grande Fratello spagnolo, Gianmarco Onestini, gelato dalla sua ex in diretta televisiva: “Anche i baci erano finti”.

Gianmarco Onestini – dopo aver ottenuto in Italia un discreto successo, anche partecipando a Temptation Island – ha tentato la strada del reality show anche in Spagna. Qui ha vinto ‘El Tiempo del Descuento’, una sorta di Grande Fratello spagnolo.

In questi mesi, in Spagna, ha riscosso un certo successo e di recente si è anche cimentato nel suo di tormentone estivo. Ha infatti lanciato il brano ‘Maracanà’, che rifà il verso a un motto del giovane.

Le accuse in diretta della ex di Gianmarco Onestini

Come infatti noto al pubblico spagnolo, Gianmarco Onestini spesso ripete “maracaná de noche, maracaná de día, maracaná todo el día”, vale a dire “casino di notte, casino di giorno, casino tutto il giorno”. Ma se lui canta e dice di amare la vita movimentata, non si può dire che altrettanto movimentata sia la sua vita sotto le coperte.

Questo almeno stando a quanto afferma Adara Molinero, conosciuta nel reality show spagnolo e con cui è finita appena usciti dalla trasmissione. A quanto pare, durante uno dei talk show più noti della tv, Sàbado Deluxe, la modella ha messo in dubbio le qualità da amatore del romagnolo, arrivando a sostenere che “anche i baci era come… viscidi, non erano dei bei baci”. Gianmarco Onestini, presente in trasmissione, ha potuto solo incassare il colpo.