Gianmarco Onestini lancia il suo tormentone estivo – VIDEO

Dal Grande Fratello al successo nei Reality in Spagna: l’ultima sfida di Gianmarco Onestini, che ha lanciato il suo tormentone estivo.

Non è raro che personaggi del mondo dello spettacolo, che fino a quel momento poco o niente hanno avuto a che fare con la musica, tentino la strada del tormentone estivo. A qualcuno riesce meglio e ad altri molto peggio. L’ultimo a provarci è Gianmarco Onestini, concorrente del Grande Fratello.

Leggi anche –> Chi è Gianmarco Onestini: età, carriera e vita privata del modello bolognese

Il fratello di Luca Onestini – dopo aver ottenuto in Italia un discreto successo, anche partecipando a Temptation Island – ha tentato la strada del reality show anche in Spagna. Qui ha vinto ‘El Tiempo del Descuento’. Si tratta di un format in cui vengono risolte questioni in sospeso.

Leggi anche –> Gianmarco Onestini vince lo spin off del Grande Fratello Vip – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dalla Spagna arriva ancora una volta il momento di ‘osare’ in una nuova avventura per il noto personaggio televisivo. Così, la sua ultima sfida è stata nella musica. Obiettivo: tentare di diventare un tormentone estivo con il suo primo singolo ‘Maracanà’, che rifà il verso a un motto del giovane. Infatti, spesso ripete “maracaná de noche, maracaná de día, maracaná todo el día”, vale a dire “casino di notte, casino di giorno, casino tutto il giorno”. A quanto pare, il risultato sarebbe stato discreto: decine di migliaia le visualizzazioni su Youtube a poche ore dalla pubblicazione.