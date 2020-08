Lutto gravissimo nella musica, morta la figlia del cantante Mario Trevi

Gravissimo lutto per il mondo della musica e per il cantante Mario Trevi, la figlia del noto artista è infatti deceduta nelle scorse ore.

Mario Trevi e tutti gli esponenti della musica napoletana piangono la scomparsa di Angela Capozzi. La donna, 56 anni, era la figlia del cantante e attore napoletano il cui vero nome è Agostino Capozzi. Non è stato rivelato quale sia stata la causa della morte della donna, ma solo che il suo decesso è stato improvviso. Angela oltre ad essere la figlia del noto Mario Trevi, era anche la cugina di un altro grande esponente della musica napoletana, Gianluca Capozzi.

Uno dei primi a fare le condoglianze all’artista napoletano è stato Nino D’Angelo, il quale su Facebook ha scritto: “Sono vicino alla famiglia Capozzi ed al mio amico Mario Trevi per la scomparsa della figlia Angela. R.I.P“. Commosso e riconoscente per tutti i messaggi di cordoglio ricevuti nelle scorse ore, Mario Trevi ha voluto rispondere così sulla propria pagina social: “Ringrazio tutti gli amici, tutti i fan, tutti i colleghi, tutte le persone intervenute oggi alle esequie. Vi ringrazio per tutte le telefonate, per tutti i messaggi. Non pensavo di essere voluto così bene. Me lo avete dimostrato in questo brutto momento, per la mia cara Angela”.

Chi è Mario Trevi

Per chi non lo sapesse, Mario Trevi è stato uno dei più importanti artisti napoletani tra gli anni ’70 ed i ’90. La sua carriera canora, come rappresentante della musica melodica napoletana, è cominciata alla Festa di Pedigrotta e poi proseguita al Festival di Napoli. Dopo gli esordi da cantante, l’artista si è dedicato soprattutto al teatro, diventando uno dei più grandi interpreti della “sceneggiata”.