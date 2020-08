Licia Nunez, la confessione: “Pensavo di essere discriminata”

Retroscena importanti per quanto riguarda la sfera personale di Licia Nunez, che ha svelato al periodico Mio tutte le novità sui problemi del passato

Licia Nunez è stata una delle più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ai microfoni del periodico Mio, l’attrice ha svelato il suo rapporto con la compagna Barbara: “Nel momento in cui ho svelato i miei sentimenti, l’ho fatto perché ormai avevo affrontato un mio percorso di crescita. Prima temevo di essere discriminata, ma ciò non è mai avvenuto”. Un passo davvero importante per quanto riguarda la sua sfera personale.

Licia Nunez, il retroscena sul passato

Successivamente la stessa Licia si è lasciata andare anche ad altre confessioni come quella che riguarda la perdita del figlio: “Io non ho affrontato velocemente tutto questo. Può capitare che un dolore possa ripresentarsi a distanza di tanti anni”. Infine, ha svelato anche le gravi condizioni dell’ultima gravidanza: “Ho avuto una forte emorragia interna ed esterna. Ho capito che devono esserci le condizioni fisiche ottimali”. Ma la voglia di mettere su famiglia con la compagna Barbara è davvero tanta.