Licia Nunez annuncia: “Pronta a diventare mamma” – VIDEO

Fecondazione assistita, l’ex gieffina Licia Nunez annuncia: “Pronta a diventare mamma”, ricuciti i rapporti con la compagna Barbara Eboli.

“Con Barbara vorrei una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice voglio sentirla scalciare nel mio corpo!”, questo l’annuncio fatto da Licia Nunez, reduce dal Grande Fratello Vip, in un’intervista al settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini.

L’attrice fa sul serio e confida: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita”. Poi ammette di aver passato un brutto periodo durante il lockdown legato al Coronavirus: “Durante la pandemia si sono riaperte ferite incancellabili. Ho rivisto l’orco, l’inferno, l’alcool, il sangue, le ferite e quel bimbo mai nato”.

Durante il reality show Grande Fratello Vip, l’attrice ed ex modella di origini pugliesi aveva confessato di aver avuto molti anni fa un aborto spontaneo. Queste le sue parole: “Da quando ho perso mio figlio non sono più completa, sono a metà, vivo sempre tutto a metà, perché mi manca quell’altra parte. E fino a poco tempo fa amavo a metà e solo Dio sa cosa significa vivere in questo modo. Una vita di m…”.