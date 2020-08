Conturbante come sempre, Wanda Nara fa strage di cuori sui social con uno scatto in cui c’è un suo primissimo piano da far star male tanto è bella.

Non c’è nessuna in grado di utilizzare i social network come Wanda Nara. La 33enne argentina sa sempre trovare un nuovo modo per ammaliare i suoi followers e strappare complimenti. La signora Icardi, direttamente dalla loro lussuosa abitazione di Parigi, si mostra così su Instagram ed ancora una volta è un successo enorme.

Visualizza questo post su Instagram Puede ser que no te haga falta nada mas Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:25 PDT

Wandita indossa un costume da bagno, pronta per rilassarsi nella piscina di casa. Ed il suo primo piano ce la mostra bella al naturale, senza trucco, con i capelli biondi fluenti che le cascano dietro alle spalle. Ed il suo sguardo fa il resto, unitamente alle labbra chiuse ma pronte a scaturire in un lieve sorriso. Ed il costume che mette in risalto una scollatura generosa contribuisce a far rompere ogni termometro di questo mondo, tanto è alta la temperatura.

Wanda Nara, stupenda come mai prima

Visualizza questo post su Instagram Rápida y Furiosa 🏎🏎🏎🏎🏎 Un post condiviso da Wanda (@wanda_icardi) in data: 4 Ago 2020 alle ore 7:00 PDT

