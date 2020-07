Wanda Nara sexy su Instagram, ma i fans notano il ritocchino: ecco perché

Wanda Nara sexy su Instagram, ma ai fans non sfugge il dettaglio che svela il ritocchino. L’argentina usa photoshop? Ecco cosa ha fatto nascere il dubbio.

Wanda Nara ha pubblicato l’ennesimo scatto “bollente” su Instagram, mandando in delirio molti dei suoi fans. L’argentina è sempre molto attiva sul suo profilo, e non perde occasione per mostrare tutta la sua bellezza pubblicando foto e video ogni giorno. Alcuni scatti, però, sono decisamente più “audaci” di altri: lei sembra felice di mostrare il suo bellissimo corpo al pubblico, e i followers ne sono più che contenti.

Wanda Nara sexy su Instagram, ma la vasca da bagno ha cambiato forma

Godendosi il caldo della stagione estiva, Wanda Nara nelle ultime settimane ha pubblicato molte foto in costume da bagno. Anche in quest’ultimo scatto ne indossa uno, un bikini nero e fuxia: “il mi colore preferito”, ha scritto la moglie di Icardi nella descrizione del post. Il costume è davvero molto sexy, e cade alla perfezione sul corpo dell’argentina. Ma il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei followers non ha niente a che fare con il colore del costume: alcuni utenti, infatti, hanno commentato il post segnalando la forma della vasca da bagno sullo sfondo, che pare avere una forma decisamente strana. “Wanda sei uscita benissima, ma renditi conto che la vasca da bagno si è piegata con il filtro che hai usato”, ha scritto un profilo argentino. “La vasca da bagno ha cambiato forma, photoshop troppo evidente”, ha scritto un altro. Wanda non ha ancora risposto a nessuno di questi commenti.

