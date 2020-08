Test psicologico: guarda l’immagine e scopri la tua debolezza

Questo semplice test psicologico ci permette di comprendere quale la nostra principale debolezza, ciò che ci limita nella vita di tutti i giorni.

Sul web ci sono numerosi test basati sull’illusione ottica e sulla proiezione mentale. Il funzionamento di questi giochi (non si tratta di veri e propri esprimenti scientifici o psicologici) è semplice: chi vi partecipa deve semplicemente comprendere quale degli oggetti rappresentati nota per primo. In base alla scelta compiuta, si evidenzia un lato del carattere. Questo può essere un punto di forza, una paura oppure una debolezza.

L’immagine di oggi serve proprio a comprendere quali siano le nostre debolezze principali. Come debolezze s’intende l’aspetto controproducente della nostra personalità, quello che ci impedisce di essere sereni nella vita di tutti i giorni. Mettetevi dunque alla prova osservando questa immagine e dopo aver carpito quale figura ha catturato la vostra attenzione in un primo momento, leggete i risultati.

Test visivo: scopri qual è la tua debolezza

Prima di indulgere con la condivisione dei risultati, vi ricordiamo che si tratta di un gioco e che il risultato potrebbe non essere aderente alla vostra personalità.

La Barca

Se hai notato per prima cosa la barca, significa che sei una persona che mira alla perfezione e che cura tutto nel minimo dettaglio. Questa tua aspirazione alla perfezione ti rende incapace di accettare i fallimenti o di concepire l’imperfezione. Quando le cose non ti riescono, dunque, entri in confusione, perdi fiducia in te stesso e vivi male.

L’uomo legato

Nel caso in cui ti abbia colpito l’uomo legato, può voler dire che sei una persona che teme il dover prendere delle decisioni. Ciò che ti terrorizza è l’idea di poter sbagliare e dunque di poter rovinare quella confort zone per cui hai tanto lottato. Rischiare a volte può essere l’unico modo per ottenere degli obiettivi.

Recinzione

In questo caso il tuo più grande difetto è la paura delle relazioni. Non ami la compagnia del prossimo e ti trovi a tuo agio quando stai da solo a riflettere. Tuttavia il tuo comportamento alla lunga ha effetti controproducenti e potrebbe portati a crisi nervose, oltre al perdere la possibilità di relazionarti con il mondo.

Teschio

Se hai notato il teschio, il tuo problema è più profondo. Ti preoccupi praticamente di tutto e non riesci a goderti la vita. I tuoi timori sono talmente radicati e profondi da essere quasi disabilitanti. Impara a fidarti di te stesso e di chi ti sta intorno, quando sarà il momento saprai prendere la decisione giusta.