Temptation Island, il litigio tra Lorenzo Amoruso e Andrea: cosa è successo

Ancora novità in vista per quanto riguarda l’ultima edizione di Temptation Island: Lorenzo Amoruso e Andrea avrebbero litigato, ecco il motivo

Un rapporto ben consolidato durante la loro esperienza condivisa a Temptation Island. Ora tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli potrebbe esserci anche un addio tra amici. Qualcosa sarebbe cambiato dopo le settimane trascorse nel villaggio in cui si sono confrontati spesso dandosi consigli a vicenda. Lo stesso Andrea ha sempre ringraziato l’ex calciatore apprezzando, ogni giorno sempre di più, il suo modo di essere nei suoi confronti.

Temptation Island, il motivo del litigio tra Battistelli e Amoruso

Il loro rapporto d’amicizia sarebbe proprio cambiato a causa del riavvicinamento tra Andrea e Anna. Nei giorni scorsi lo stesso Lorenzo Amoruso aveva svelato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine che nessuna donna avrebbe potuto trattare Andrea come un bambino: nei confronti di Anna lui non ha mai speso buone parole rivelando anche che Andrea è davvero un ragazzo con sani principi. La donna così ha deciso di non seguire su Instagram Lorenzo dopo quella specie di attacco: lo stesso Andrea si è lasciato influenzato dalla sua metà facendo così lo stesso. Solamente un caso o davvero tra i due c’è stato un allontanamento dopo le varie settimane trascorse fianco al fianco durante l’esperienza condivisa a Temptation Island? Vedremo nelle prossime ore cosa succederà.