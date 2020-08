Temptation Island, sorpresa per Anna Boschetti dal suo Andrea

Una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island è quella tra Anna e Andrea. I due, usciti insieme dal programma, sembrano più uniti che mai.

La coppia formata da Anna e Andrea di Temptation Island è stata molto discussa. I telespettatori, dopo aver visto l’ultima puntata, si aspettavano che i due uscissero separati dopo l’ultimo falò, invece attraverso lo show sembra che il loro legame si sia rafforzato. La strategia di Anna Boschetti di usare il tentatore Carlo per far ingelosire il fidanzato Andrea, però, non è piaciuta a nessuno.

I fans del programma sono rimasti molto scontenti nel vedere Anna Boschetti contenta di aver fatto soffrire il fidanzato Andrea. Quest’ultimo nel villaggio è stato molto sostenuto dai suoi compagni, soprattutto dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e sembrava deciso a lasciar perdere la compagna, affermando di non riconoscerla più. Quando si sono visti al falò però le cose sono cambiate e per Andrea è prevalso il sentimento che, ancora oggi dopo la fine di Temptation Island, sembra confermare. Andrea nel corso delle puntate ha mostrato di essere sempre stato presente per la sua fidanzata e le sue figlie, i suoi “no” arrivavano solo quando Anna gli chiedeva con insistenza di avere un figlio insieme. Il giovane sembrava fermo sulla sua decisione di non sentirsi ancora pronto, ma come ha raccontato nell’intervista conclusiva della trasmissione al conduttore Filippo Bisciglia, forse le cose cambieranno presto.

Il futuro dei protagonisti di Temptation Island, Anna e Andrea

Anna e Andrea, nell’intervista dopo un mese dalla fine delle riprese, hanno rivelato di essere andati a vivere insieme e di progettare delle vacanze natalizie che potrebbero rivelarsi molto importanti. Nel frattempo, però, Andrea ha organizzato alla sua fidanzata una sorpresa molto romantica, come ha condiviso lei su Instagram. Da come si vede dalle storie di Anna, Andrea le ha fatto trovare un mazzo di rose rosse e ai piedi la scritta “ti amo” realizzata con delle candele. Il ragazzo si riconferma innamoratissimo della sua compagna, cosa che, in realtà, non era mai stata messa in discussione. Ciò nonostante, il pubblico continua a non apprezzare i gesti fatti da Anna.

