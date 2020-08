Giulia Molino, lo sfogo su Instagram: “Alcune persone andranno via…”

Ancora uno sfogo su Instagram per la cantante dell’ultima edizione di Amici, Giulia Molino, che ha riscosso già un notevole successo: ecco il motivo

In poco tempo Giulia Molino è diventata sempre più seguita con un successo smisurato con la canzone “Va tutto bene“. La cantante napoletana, molto amata nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto superare numerosi ostacoli nella scuola, ma anche per quanto riguarda la sua vita privata. Ha attraversato un periodo buio, quello dell’anoressia per poi rinascere in maniera fantastica godendosi ogni aspetto della vita. Il successo è arrivato inaspettatamente nelle ultime settimane ridando coraggio e voglia di emergere alla giovane artista.

Giulia Molino, i motivi dello sfogo

Nelle ultime ore la stessa Giulia si è lasciata ad uno sfogo sul suo profilo Instagram parlando, in particolar modo, dei cambiamenti che ci sono nella vita di ognuno di noi: “Altre persone andranno via. Tuttavia, ciò che conta è migliorarsi, accettare che le cose cambino, arricchire il proprio bagaglio di vita, e amare. Amare sempre”. La stessa cantante ha parlato di amore e di amicizia affermando di non aver mai smesso di amare in ventidue anni della sua vita. Al momento non si conoscono con certezza i motivi di questo sfogo in cui si è lasciata andare.