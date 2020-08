Emis Killa e la parità dei sessi: “Pagate il conto alla vostra donna” – VIDEO

L’affondo durissimo del rapper Emis Killa e la ‘scusa’ della parità dei sessi: “Pagate il conto alla vostra donna”, scoppia la polemica.

Il controverso rapper Emis Killa torna a far discutere con alcune sue dichiarazioni, attraverso alcuni commenti su Twitter. In particolare, ha voluto dire la sua su un argomento come la parità dei sessi, chiarendo che “penso si riferisca ai diritti, ciò non può essere a discapito della galanteria. Pagate la cena alle vostre donne, zecche”, ha aggiunto.

Successivamente ha difeso la propria posizione su Twitter e l’ha rafforzata attraverso le Instagram Stories: “Non cambierei idea manco davanti a Dio. Non si tratta di farsi sfruttare, poiché non si parla di escort o di opportuniste, ma della propria donna. Secondo me se smezzi il conto con la tua ragazza non sei molto rispettabile, sei uno spilorcio”.

“E non usate la scusa dei ‘soldi’, dal momenti in cui lavori puoi permetterti di offrire la cena alla tua metà”, ha rincarato la dose Emis Killa. Il rapper ha fatto un ultimo chiarimento: “Un conto è che ogni tanto la tua fidanzata offra la cena, è un gesto carino e lecito, ma è sta cosa di ‘dividere’ che proprio mi dà i nervi. È un atto freddo, non da ‘coppia’. Personalmente non sono mai stato così, quando ero un pezzente, né in amore né in amicizia. Chi non è d’accordo, faccia come vuole, io trovo bello che alcune tradizioni rimangano tali, quando una femmina è meritevole”.