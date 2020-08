Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: è già finito l’amore?

Belen Rodriguez avrebbe già detto la parola fine alla sua relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Si specula che dietro ci sia lo zampino di Stefano De Martino.

La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre più chiacchierata dalla fine improvvisa dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino. I due si erano conosciuti durante il programma “Amici” di Maria De Filippi, avevano coronato il sogno di sposarsi e poi era arrivata la nascita del figlio Santiago.

Belen aveva detto addio al marito Stefano De Martino, ma poi tra i due c’era stato un ritorno di fiamma inaspettato. La coppia sembrava tornata al suo momento d’oro e si vociferava anche l’intenzione di allargare la famiglia ma, in maniera ancora più imprevista di prima, la loro relazione è naufragata. Tra Belen e Stefano sembra che non ci sia stato ancora un incontro chiarificatore, come mostrano le immagini avvenute durante l’incontro di qualche giorno fa per il figlio Santiago, in cui non si sono rivolti neanche la parola. L’ex ballerino ha negato con forza ogni flirt che gli è stato attribuito e la showgirl, dal suo canto, sembrava aver ritrovato la serenità con Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore nel settore del lusso ed ex di Dayane Mello era stato paparazzato con la Rodriguez sia a Napoli che a Ibiza.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, parla la madre di lui

Il Napoli Today svela, però, che la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sarebbe già giunta al termine. Dietro sembrerebbe esserci il legame ancora forte con l’ex Stefano De Martino. La showgirl infatti sembra lanciare messaggi al suo ex attraverso i social, come nel caso del post su Instagram con la dedica romantica: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti“. La madre dell’imprenditore Antinolfi, Esmeralda Vetromile, aveva commentato il rapporto tra il figlio e l’argentina: “Vuole sapere se sono felice di vedere mio figlio con Belen? Beh, diciamo che son un po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Chi se lo aspettava… E mi domando come finirà“. Poi, l’organizzatrice di eventi aveva parlato anche della fine della relazione tra il figlio e Dayane Mello: “Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen. Lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane“.

