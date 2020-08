Stefano De Martino fuori dalla Rai: colpa anche di Belen?

Stefano De Martino sarà assente dai palinsesti di Rai2 in vista della prossima stagione: al centro di numerosi gossip, c’entra anche la rottura con Belen?

Dopo una stagione da protagonista su Rai2 con la conduzione di Made in Sud e con Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino non sarà presente in futuro sulla rete Rai. Nonostante gli ottimi ascolti della scorsa annata, nei nuovi palinsesti il suo nome non è presente. Come svelato dal settimanale NuovoTv il problema sarebbe nato dal cambio a livello presidenziale di Rai2. Inoltre, potrebbe anche esserci un motivo di natura personale con l’addio con Belen Rodriguez dopo che la coppia si è lasciata ancora una volta.

Stefano De Martino, possibile al fianco della Venier

Il suo nome potrebbe, però, rientrare nei piani di Domenica In visto che la padrona di casa, Mara Venier, avrebbe svelato il desiderio di averlo al suo fianco nella prossima edizione. Lo stesso Stefano potrebbe essere l’indiziato numero uno a ricorprire questo ruolo, ma al momento ancora non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda l’identità del profilo. Come svelato dalla rivista NuovoTv, ora De Martino si sta godendo le vacanze dopo le puntate nuove di Made in Sud. Infine, il 27 agosto sarà nuovamente protagonista come conduttore del Festival di Castrocaro dopo averlo fatto insieme a Belen nell’edizione 2019.