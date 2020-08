Paolina Borghese, statua danneggiata: trovato il responsabile – VIDEO

Trovato il turista che si è reso responsabile di un grave episodio: statua di Paolina Borghese realizzata da Antonio Canova danneggiata.

Risolto rapidamente il caso del danneggiamento della statua di Paolina Borghese, opera di Antonio Canova custodita nella Gipsoteca di Possagno, nel trevigiano. Sarebbe infatti stato individuato il turista austriaco che si è reso responsabile del danno all’opera d’arte.

Si tratterebbe infatti di un uomo sulla cinquantina d’anni che si trovava con alcuni connazionali a far visita alla struttura museale dove appunto la statua è custodita. Lo hanno rintracciato i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Antonio Canova, ha evidenziato: “Si registra un episodio clamoroso, che non viene da visitatori italiani, né da extracomunitari, ma da un incosciente turista austriaco che ha ritenuto di mettersi in posa per una foto di opportunità sedendosi sulla Paolina Borghese, spezzandole le dita del piede. Chiedo chiarezza e rigore alle forze dell’ordine e alla magistratura, individuando con gli strumenti di sicurezza il vandalo incosciente, e non consentendogli di rimanere impunito e di rientrare in patria. Lo sfregio a Canova è inaccettabile”.