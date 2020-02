Vandalo in chiesa | distrugge immagine della Madonna | il motivo VIDEO

Si scaglia con furia cieca contro l’effige della Madonna: vandalo in chiesa porta delle pietre con sé e compie l’assurdo gesto.

Un vandalo in chiesa si è scagliato contro l’immagine della Madonna che si ergeva all’interno della Cattedrale di Guadalajara, in Messico. La furia con la quale quest’uomo ha colpito l’immagine sacra ha destato grande meraviglia.

Il maniaco ha scagliato delle pietre contro la rappresentazione della Vergine Maria, estratte dallo zaino che aveva con sé. Le forze dell’ordine successivamente lo hanno fermato, identificandolo come Jorge. È un 38enne affetto da alcuni problemi mentali. Il vandalo in chiesa ha atteso di restare da solo, attendendo che un’altra persona intenta a pregare finisse e si allontanasse, per poi mettere in atto il suo assurdo proposito.

Vandalo in chiesa, la sua spiegazione: “Non ha compiuto il miracolo che Le avevo chiesto”

Assurda la motivazione addotta un volta sottoposto ad interrogatorio. “La Madonna non mi ha aiutato. Non ha ascoltato le mie preghiere, lasciandomi immerso nella mia disperazione. Se lo è meritato”. L’effige della Madre di Gesù non risulta particolarmente danneggiata, visto che era protetta da una vetrina. La lastra posta a protezione della raffigurazione di Santa Maria ha riportato dei danni invece, così come altre opere d’arte religiose non sottoposte ad eguale stato di conservazione. L’uomo subito dopo ha tentato di scappare, dopo essersi accorto dell’arrivo della polizia. Gli agenti però lo hanno bloccato alquanto agevolmente.

