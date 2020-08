Quali sono le spiagge più belle di Genova da raggiungere per un weekend al mare ora che è stato inaugurato il Ponte San Giorgio?

Sono passati due anni da quel tragico 14 agosto in qui il Ponte Morandi è crollato, portando con sé moltissime auto e vite. Era una torrida giornata d’estate e sul viadotto del Valpolcevera c’erano anche tanti turisiti.

Da quel momento, da quel crollo, la città di Genova in Liguria, è rimasta ferita. Un solco profondo che la ha attraversata, tagliando a metà anche la comunicazione tra lei e il resto d’Italia. Il turismo però non ha ceduto e nonostante molte difficoltà, ha continuato ad andare avanti.

Ora che però è stato inaugurato il nuovo Ponte di Genova 2020, il ponte San Giorgio, la città è nuovamente collegata in modo ottimale con il resto d’Italia. Dove andare allora al mare a Genova oggi?

Le spiagge Bandiera Blu in provincia di Genova

La Liguria, come sapete, quest’anno è stata una delle regioni con il maggior numero di Bandiere Blu. Sempre a Genova però potrete poi anche fare delle belle escursioni in barca, sia per ammirare i cetacei nel Santuario Pelagos, sia per raggiungere magari l’Isola Gallinara o per arrivare in dolci e affascinanti calette protette da occhi indiscreti.

Le spiagge della Liguria e in provincia di Genova in cui andare al mare approfittando del nuovo ponte San Giorgio, sono quindi tantissime. Vediamole insieme.

Sestri Levante: qui le spiagge elette Bandiera Blu quest’anno sono la Baia delle Favole e Baia Portobello, ma in questa zona potrete trovare anche la Baia del Silenzio, un’altra zona meravigliosa dove andare al mare.

Camogli: facilmente raggiungibile da Genova il mare più bello qui lo potrete trovare nella Spiaggia di Camogli e in quella di San Fruttuso.

Santa Margherita Ligure: qui il mare più bello è a Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi.

Com’è il mare a Genova?

Per trovare quindi le spiagge più belle di Genova da raggiungere facilmente ora che il nuovo Ponte San Giorgio è stato inaugurato, come vedete bisogna spostarsi un po’ verso levante. Tenete però a mente che difficilmente troverete spiagge di sabbia. Qui la natura selvaggio con scogli e sassi prende il sopravvento, regalando però un mare con delle acque limpidissime e veramente da sogno.

Soprattutto gli amanti dello snorkeling potranno immergersi in queste acque e ammirare una fauna unica nel suo genere e molto attiva.

Fonte immagini AdobeStock