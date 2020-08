Beirut: devastante esplosione al porto – VIDEO LIVE

Le immagini video in diretta live della devastante esplosione al porto di Beirut, capitale del Libano: fiamme alte, si teme la strage.

Secondo i media locali, che stanno diffondendo le immagini live dell’accaduto, c’è stata una grande esplosione vicino alla zona portuale di Beirut nel pomeriggio di oggi. Secondo alcune fonti, affianco a questa esplosione ve ne sarebbe stata un’altra.

La causa dell’esplosione resta sconosciuta, così come da dove questa si sia originata. Si stanno cercando diverse conferme rispetto a quanto accaduto. Si teme la strage e le immagini sui social media mostrano uno scenario devastante.

Il dramma di Beirut: violente esplosioni in città, possibile strage

Stando alle prime testimonianze, l’esplosione è avvenuta subito dopo lo scoppio di un incendio nell’area. Ulteriori informazioni sono attese nelle prossime ore. Diversi testimoni raccontano di danni agli edifici nelle vicinanze del porto, tra cui finestre in frantumi fino a 4 km. A Beirut si consiglia di rimanere in casa, chiudere porte e finestre e monitorare le fonti dei media locali per ulteriori aggiornamenti sull’incidente.

Si temono intanto diverse decine di vittime in questa violenta esplosione, che ha scosso la capitale libanese. Al momento, il bilancio provvisorio parla di una dozzina di persone morte e centinaia di feriti. Il ministro della Sanità Hamad Hasan ha affermato che esiste un alto rischio che il bilancio sia destinato ad aumentare. Detriti e vetri coprono le strade del centro di Beirut. Le auto e le finestre degli edifici sono state distrutte. Un testimone ha spiegato: “Il mio appartamento non esiste più”.

