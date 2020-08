Il governatore del Veneto, Luca Zaia, accusa i migranti di alimentare i focolai in Italia. “Senza di loro ne avremmo avuti molti di meno”.

Luca Zaia, governatore del Veneto, si scaglia contro gli sbarchi dei migranti ed attribuisce a questa continua circostanza che da sempre genera polemiche il sorgere di diversi focolai di Covid.

In occasione di un meeting alla Confcooperative a Padova, l’esponente della Lega parla di un accordo firmato con il Governo e che risale allo scorso 13 aprile. Periodo durante il quale era in corso la quarantena totale che ha paralizzato tutta l’Italia. Tale accordo prevedeva già ai tempi l’utilizzo della mascherina a protezione di naso e bocca ed il rispetto del distanziamento fisico tra gli individui, con almeno un metro di spazio da soggetto a soggetto. “Chi resta a più di un metro invece può anche non indossare la mascherina. Ma non comprendo per quale motivo quegli stessi lavoratori che stanno vicini indossando le mascherine sul posto di lavoro non possono farlo anche sui mezzi di trasporto”.

Zaia migranti, l’affondo del governatore del Veneto

Poi l’affondo sui migranti e sui centri che li ospitano. Stando a quanto affermato da Zaia, la loro presenza è la prova che dimostra come “queste persone dovrebbero essere subito mandate a casa loro. Perché se queste strutture non ci fossero non avremmo neppure diversi focolai”. Il presidente della Regione Veneto ha anche evidenziato come non ci siano più contagi nelle case di riposo per anziani. Parole che stanno già facendo discutere e che cozzano con i tanti episodi di irresponsabilità denotati anche da tanti italiani. Dagli assembramenti sulle spiagge e nelle discoteche al fornire false generalità per evitare di essere rintracciati. Fino agli episodi di violenza sui mezzi pubblici ai danni dei conducenti per colpa del mancato impiego della mascherina.

