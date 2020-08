Temptation Island Vip al capolinea: niente più famosi nel programma

Si sta già pensando alla prossima edizione di Temptation Island, con Alessia Marcuzzi. A quanto pare nella trasmissione non ci sarà più l’ombra di Vip.

Si torna a parlare della trasmissione più discussa degli ultimi tempi, Temptation Island, in particolar modo della sezione Vip. A quanto pare le coppie che parteciperanno alla prossima edizione del reality show delle tentazioni non saranno personaggi famosi. Scopriamo insieme perché e che cosa è successo.

Proprio così, il prossimo settembre dovremmo dire addio ai personaggi Vip all’interno della trasmissione, e dare il benvenuto a sei coppie comuni, come previsto dal regolamento originario delle prime edizioni. La conduttrice sarà la bellissima Alessia Marcuzzi, pronta più che mai per il suo ritorno sul grande schermo.

Niente più Vip dunque ad animare il reality delle tentazioni per quel che riguarda la prossima edizione. Nessun attore, influencer, cantante, o personaggio famoso: solo e soltanto persone comuni, completamente sconosciute ai telespettatori. La stagione appena conclusa, condotta da Filippo Biscaglia, contava ben due coppie di famosi tra i partecipanti. Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

A quanto pare l’eclatante decisione di escludere personaggi di rilievo dall’edizione di settembre della trasmissione proviene dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Il gesto compiuto dalla donna corrisponde al tentativo di non sovrapporre Temptation Island con Il Grande Fratello Vip, il quale verrà trasmesso nello stesso identico periodo. La presenza di troppi personaggi famosi all’interno di entrambi i reality potrebbe a lungo andare danneggiare le trasmissioni. Questo è il principale motivo per cui è stato deciso di optare per sei coppie di sconosciuti all’interno di Temptation.

Addio a Temptation Island Vip: da settembre soltanto coppie di sconosciuti

A quanto pare il reality delle tentazioni dovrà salutare, per quanto riguarda la prossima edizione, le coppie di Vip. La notizia è arrivata in anteprima dal magazine Dagospia, e ha stupito tutti. Per problemi legati alla sovrapposizione con Il Grande Fratello Vip, nessun personaggio famoso figurerà nell’edizione di settembre tra i personaggi del cast di Temptation Island. La conduttrice sarà la celebre Alessia Marcuzzi, che farà il suo ritorno sul grande schermo dopo un periodo di pausa dalla luce dei riflettori.