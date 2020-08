Taylor Mega, il primo libro: anticipazioni e titolo – VIDEO

L’influencer Taylor Mega ha annunciato che a breve uscirà il suo primo libro: anticipazioni e titolo, si può già acquistare in preorder.

Si tratta di una delle tendenze più recenti da parte degli influencer, siano essi uomini o donne: scrivere un libro in cui raccontare la propria vita. Da Giulia De Lellis in poi, raccontarsi attraverso delle autobiografie che diventano poi dei cult è diventato di tendenza.

Fa discutere e scatena polemiche, dunque, confermando quel vecchio detto “nel bene o nel male”, purché se ne parli. Così, non poteva non aggiungersi a questo elenco anche la nota influencer Taylor Mega, che oggi pomeriggio ha annunciato l’uscita della sua, di autobiografia.

Il titolo del primo libro della seguitissima modella, nota per molte uscite sopra le righe, è “La bambina non c’è più”. Già acquistabile in preorder, poco si sa del libro se non quello che la stessa Taylor Mega sceglie di raccontare: “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”. Per poterlo leggere, bisognerà aspettare più di un mese: il libro, edito da Mondadori, è in arrivo nelle librerie il 15 settembre 2020.