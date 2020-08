Coronavirus, obbligo mascherina: col nuovo dpcm proroga oltre il 15 agosto

Il governo Conte sta pensando ad un nuovo dpcm che preveda la proroga delle misure anti covid per tutto il mese di agosto.

Come già ampiamente annunciato dal governo prima della scadenza del 31 luglio, le misure anti covid sono state prorogate sino al prossimo 15 agosto. Il decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, di fatto è una proroga delle misure in vigore dallo scorso maggio. I cittadini italiani dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e laddove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, anche all’aperto.

Leggi anche ->Coronavirus, Russia annuncia: “Vaccinazione di massa per ottobre”. Com ‘è possibile?

Chiaramente viene mantenuta anche la misura sulla distanza di sicurezza di almeno un metro all’aperto, due in un luogo chiuso. Bisognerà inoltre disinfettarsi le mani prima di effettuare un pagamento, nei negozi non potranno essere toccati i vestiti né tanto meno provati. Insomma tutto rimane uguale, almeno sino a ferragosto. Con queste regole sono dunque impediti gli assembramenti e le feste in discoteche e locali, eventi nei quali non è possibile garantire la distanza di sicurezza.

Leggi anche ->Coronavirus, Boccia afferma: “Il 75% dei positivi è italiano”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, proroga oltre il 15 agosto?

Cosa succederà dopo il 15 agosto? L’indirizzo del governo è quella di prorogare le misure di sicurezza ulteriormente. Molto in ogni caso dipenderà dall’andamento della curva d’infezione nelle prossime settimane. La scorsa, infatti, ci sono stati un paio di giorni in cui i casi di contagio sono aumentati in maniera preoccupante, ma negli ultimi due giorni il timore di una nuova ripresa è stato temporaneamente fugato.

Se i dati delle prossime settimane dovessero essere positivi, dunque, il governo potrebbe anche decidere di allentare alcune delle misure di sicurezza. Già oggi l’obbligo di indossare la mascherina non si applica ai bambini con età inferiore a sei anni e ai disabili.