Cara, chi è la giovane cantante: carriera, curiosità, successi

Chi è la giovane cantante cremasca Cara, dagli esordi all’incontro con Fedez: carriera, curiosità e successi, il singolo dell’estate 2020.

Nome vero Anna Cacopardo, Cara è una giovane cantautrice originaria di Crema, esplosa nella primavera del 2020. Innamorata della musica da piccola, ha seguito lezioni di canto e pianoforte, frequentando l’istituto musicale Folcioni.

Diversi i suoi riferimenti e gusti musicali: in Italia ama il cantautorato e predilige artisti senza tempo come Lucio Dalla e Fabrizio De André, fuori dai confini nazionali, i suoi modelli sono Jessie Reyez e Twenty One Pilots.

Carriera, curiosità e successi di Cara

Ha mosso i primi passi importanti nel mondo della musica, esordendo nel 2017 al Tour Music Fest di Mogol, arrivando in semifinale a Roma, quindi nello stesso anno è stata finalista di Area Sanremo. Frequenta il corso di canto moderno dell’Accademia di Musica NAM di Milano e dopo qualche tempo pubblica il suo primo singolo ufficiale, ‘Mi serve’.

Il brano è del luglio 2019 e a novembre viene remixato da Samuel Heron. L’esplosione della cantante, come detto, arriva poi nella primavera del 2020: a marzo, in pieno lockdown, esce infatti il singolo “Le Feste di Pablo”, canzone realizzata in collaborazione con Fedez. Un mese dopo, esce il remix ufficiale del singolo. A luglio 2020, ecco arriva il suo tormentone estivo dal titolo ‘Finalmente’. Con il brano partecipa al Battiti live.