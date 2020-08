Beautiful non andrà in oggi a partire dal 3 agosto, le novità

Novità importanti per quanto riguarda Beautiful in Italia. A partire da oggi, lunedì 3 agosto, la celebre soap opera di Canale5 andrà in ferie

A partire da oggi, lunedì 3 agosto 2020, la celebre soap opera Beautiful andrà in ferie per quanto riguarda l’Italia. I protagonisti torneranno attivi a partire da lunedì 24 agosto, sempre al solito orario dopo il Tg5. C’è una discrepanza tra le puntate italiane e quelle americane che è di circa un anno. Soltanto in autunno ci sarà la grande rivelazione di Beth, la primogenita di Hope e Liam.

Beautiful, le curiosità nei prossimi mesi

Successivamente Hope scoprirà che la figlia Beth è viva e in Italia si saprà solamente tra settembre e ottobre. Successivamente si conoscerà che Thomas droga Liam che finisce così a letto con Steffy. E così dà fastidio ad Hope, che accetta la proposta di matrimonio di Thomas. Dopo le nozze Hope sarà così la madre di Douglas, ma Liam inizierà a scavare nel passato di Flo, che è considerata la madre biologica di Phoebe. Da fine agosto così ci saranno nuove puntate davvero incredibili sempre con la celebre soap opera in onda su Canale5.