Napoli, infortunio Insigne: il capitano in lacrime. A rischio per Barcellona!

Lorenzo Insigne ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo aver accusato un dolore muscolare proprio all’altezza del pube: domani gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio

Possibili brutte notizie in arrivo per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che si è fermato improvvisamente dopo un’azione personale. Per l’attaccante azzurro, in gol anche questa sera al San Paolo contro la Lazio, possibile problema muscolare con il talentuoso giocatore partenopeo che è scoppiato anche in lacrime con le mani sul volto sdraiandosi a bordo campo. Domani si sottoporrà agli esami strumentali in vista soprattutto della sfida di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Lo stesso attaccante del Napoli cercherà di stringere i denti per l’entusiasmante gara europea.

Leggi anche –> Lorenzo Insigne fa felice un tifoso: il gesto virale dell’attaccante – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI