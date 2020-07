Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 22 luglio

Chi l’ha Visto? oggi, 22 luglio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera in tv su Rai 3 alle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose.

Chi l’ha Visto?: scomparsi, cronaca e attualità

Scomparsi

Dario Zanolli, 69 anni, scomparve dalla provincia di Belluno il 14 luglio del 2013. L’uomo era uscito di casa senza avvertire nessuno e nonostante la sua auto sia stata ritrovata, di lui a oggi ancora nessuna traccia.

Salvatore, di 47 anni, scomparve dalla provincia di Cagliari il 12 marzo scorso. Era uscito per andare alle poste, e questo è il punto di partenza da cui la trasmissione a indagare4 per ritrovarlo. Altri casi come questi, inoltre, racconteranno di famiglie spezzate, alla disperata ricerca dei propri cari perduti.

Cronaca e attualità

Chi l’ha Visto? tornerà sulla vicenda che ha coinvolto la famiglia di Giosuè Sorrentino, la quale si è contrapposta fermamente alla richiesta di archiviazione della procura. Il giovane morì misteriosamente sulla petroliera su cui era imbarcato. Nonostante sia stato ipotizzato che si sia trattato di suicidio, la famiglia non crede che le cose siano andate in questo modo.

Il procuratore di Tivoli Francesco Menditto ha riaperto il caso di Marco Giacchetta, trovato con la gola tagliata in un bosco di Cave. L’appello della madre durante la trasmissione della madre del ragazzo ha sottolineato le incongruenze e avvallato l’apertura del fascicolo di indagine per omicidio contro ignoti.

Valtere Giovannini, il direttore generale dell’Aou Senese, in una breve intervista ha riferito sulle condizioni di Alex Zanardi. Il campione è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico per la riabilitazione.