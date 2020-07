Jyoti Amge, che malattia ha la donna più bassa del mondo – VIDEO

L’indiana Jyoti Amge è nota al pubblico italiano per aver partecipato a Lo Show dei Record, che malattia ha la donna più bassa del mondo.

Classe 1993, Jyoti Amge è nota al pubblico italiano per aver partecipato al programma televisivo Lo Show dei Record in una delle edizioni condotte da Gerry Scotti. All’epoca era la donna più bassa del mondo, poi “superata” da Junrey Balawing.

Nata in India, la giovane ha una patologia molto rara. Soffre infatti di acondroplasia, forma di nanismo che ha bloccato la sua crescita a soli tre anni. Molto popolare per aver partecipato a diverse trasmissioni di successo, è anche laureata in Letteratura.

Curiosità su Jyoti Amge: cosa sapere su di lei

La giovane indiana, che ha una grande passione per il mondo dello spettacolo, nel dicembre 2011, è stata dichiarata ufficialmente la donna più piccola del mondo dalla Guinness World Records con un’altezza di 62,8 centimetri. Il 13 agosto 2014, è stata scelta per la quarta stagione di American Horror Story: Freak Show come Ma Petite.

Nel 2012, ha incontrato l’uomo più basso del mondo, Chandra Bahadur Dangi del Nepal. La coppia ha posato insieme per la 57a edizione del Guinness World Records. Ha partecipato nel corso degli anni a molte trasmissioni televisive e a diversi film. Di recente, ha collaborato con la polizia di Nagpur per sollecitare i cittadini indiani a rimanere a casa durante il lockdown COVID-19 in India.