E’ scoppiato un incendio questa mattina nella cattedrale di Nantes in Francia

Le immagini choccanti di Notre Dame avvolta nel fuoco rivivono stamane a Nantes dove la splendida cattedrale gotica è avvolta dalla fiamme. Ancora una volta uno dei monumenti più famosi di Francia è vittima di un incendio, e anche questa volta si tratta di una cattedrale gotica. Fortunatamente però in questa occasione sembra che le fiamme abbiano fatto meno danni, per quanto l’incendio non sia ancora stato domato.

Il rogo è divampato stamattina presto, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco sembra aver evitato il peggio, per quanto sia presto per dirlo. Il capo dei Vigili del Fuoco ha infatti reso noto che l’incendio non è stato ancora del tutto domato e che si tratta di un incendio di dimensioni importanti. Dall’esterno quello che si può vedere è che dalle 8.30 le fiamme che dapprima uscivano dal rosone della facciata sono sparite. Al momento dalla cattedrale esce un intenso fumo nero. Si teme che l’incendio possa aver danneggiato il prezioso organo.

Le forze dell’ordine presiedono la zona ed è stato isolato l’intero distretto. Decine i video che girano in rete che riprendono i momenti più drammatici dell’incendio. Tantissimi utenti hanno caricato le loro riprese su twitter. Uno choc per tutta la Francia che vede un altro dei suoi monumenti attaccato dal fuoco e un colpo per tutto il mondo che vede danneggiato un capolavoro di inestimabile valore.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”fr” dir=”ltr”>Les pompiers déploient tous les efforts pr lutter contre le feu à la cathédrale <a href=”https://twitter.com/hashtag/Nantes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Nantes</a> <a href=”https://t.co/d00nOencpX”>pic.twitter.com/d00nOencpX</a></p>— Vanessa RIPOCHE (@VRipoche) <a href=”https://twitter.com/VRipoche/status/1284379573719883777?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 18, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Nantes e la sua cattedrale

Nantes è una cittadina del Nord Ovest della Francia che si trova lungo l’estuario della Loira a sud della Bretagna. Una città che da sempre celebra l’arte in tutte le sue forme, una città ‘verde’ e d’acqua dove il fiume incontra il mare, dove bere l’ottimo vino delle sue vigne e gustare cibo biologico – qui si ha la più alta percentuale di biologico di tutta la Francia. La città che ha dato i natali a Jules Verne e vanta il bellissimo Castello dei Duchi di Bretagna è famosa indubbiamente in tutto il mondo per la sua splendida Cattedrale che ricorda per lo stile e la facciata quella ben più celebre di Notre Dame di Parigi.

Come quella parigina anche questa di Nantes è un capolavoro dell’arte gotica. La costruzione della Cattedrale di Nantes detta anche Cattedrale di San Pietro e Paolo è iniziata nel 1434 ed è proseguita per ben 450 anni fino al 1891. In questi secoli ha preso forma questa imponente edificio in tufo calcareo. Suddivisa in tre navate con quella centrale larga 38.5 metri e che si estende per 103 metri di lunghezza, domina la città con le sue torri alte 63 metri. All’interno lo stile asciutto gotico si sposa con le colorate vetrate. Da ammirare i due grandi organi lignei, organo piccolo e organo grande. La Cattedrale è diventata monumento storico di Francia già nel 1862