Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 15 luglio

La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 15 luglio

Come per tanti programmi in palinsesto, anche per Superquark è giunta l’ora di tornare sul piccolo schermo.

Nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità di rispondere a tanti perché rimasti sino a ora lontani dalla nostra comprensione. Superquark, che inizierà su Rai 1 alle ore 21.25, dedicherà anche spazio ai virus e alla loro diffusione, ovviamente non a caso data la realtà storica in cui stiamo vivendo. Scopriamo qualche anticipazione in più sugli argomenti trattati dal programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark 2020: le anticipazioni sui servizi di stasera

Superquark 2020, riprende il via stasera in tv sul primo canale, in prima serata e con la timone il divulgatore scientifico più famoso d’Italia, come tradizione vuole.

La nuova edizione di Superquark porterà i telespettatori alla scoperta dell‘Antartide. Il documentario è stato realizzato dalla BBC ed è intitolato Sette continenti un pianeta.

La natura, con la sua storia e le sue evoluzioni nel tempo, rimane la protagonista indiscussa della trasmissione, in tutta la sua bellezza, straordinaria quanto cruenta.

I reportage di Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni si concentreranno sull’oscuro mondo della droga. Pericolose le sue conseguenze sull’organismo come tutto il traffico che la porta a prolificare. Gli effetti negativi delle droghe che si ripercuotono anche sul tessuto sociale, quindi, rendendole un problema di sempre più complessa soluzione.

Come nasce una nuova droga? Come è possibile individuarla, classificarla e fare sì che venga resa illegale?

È davvero possibile fermarne la diffusione?

La ricerca di nuove fonti energetiche che sappiano rispettare il pianeta e, tuttavia, ci permettano di mantenere le nostre comodità sarà un altro argomento toccato dal programma. Superquark, infine, tratterà in maniera approfondita e puntuale i virus. Che cosa sono i virus? Quale la loro origine e modalità di diffusione?

