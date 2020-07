Francesco Totti, il dettaglio nella foto in costume: “Che significa?”

I fan di Francesco Totti s’interrogano da una giornata intera per un dettaglio notato in una foto in costume postata da Capri.

L’addio di Francesco Totti al calcio è stato ormai qualche anno fa, ma l’ex capitano della Roma continua ad essere un personaggi pubblico seguitissimo. I tifosi della Roma non dimenticheranno mai le sue prodezze in campo ed in generale gli appassionati di calcio lo ammireranno sempre sia per la qualità delle sue giocate che per la decisione anacronistica di non lasciare la squadra del cuore per tutta la carriera.

Leggi anche ->Francesco Totti disperato: “Ho perso l’orologio, chi lo trova mi chiami qui…”

Totti è infatti l’ultimo rimasto di un mondo del calcio che non esiste più, in cui la cosa più importante era l’attaccamento alla maglia, alla città e ai colori sociali con i quali sei cresciuto. Avrebbe potuto accettare la corte del Milan di Berlusconi o quella del Real Madrid di Florentino Perez e vincere Champions League e Coppa Intercontinentale, ma ha vi ha rinunciato per cercare di portare trofei e gloria alla squadra di cui era tifoso.

Leggi anche ->Ilary Blasi, in arrivo il quarto figlio: Francesco Totti pazzo di gioia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesco Totti, quel dettaglio fa impazzire i fan: “Che significa?”

Visualizza questo post su Instagram “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano “ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 14 Lug 2020 alle ore 10:28 PDT

Scelte di cuore come quella di Totti nel calcio non si dimenticano ed è proprio per questo che il “Pupone” viene ancora seguito da milioni di appassionati. Lo dimostra l’interesse mostrato dalla sua fan base per una frase che Francesco ha associato ad una foto in costume da Capri. Accanto allo scatto infatti ha scritto: “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano”.

Possibile che Totti abbia voluto anticipare una decisione sulla propria carriera? Ha deciso di tornare nel mondo del calcio come dirigente? I fan s’interrogano e interrogano anche Francesco chiedendogli apertamente: “Cosa significa?” oppure “Perché hai scelto quella frase? Che significa?”. Sono in tantissimi i tifosi della Roma che attendono un ritorno di Totti come dirigente, che sia già arrivato il momento?