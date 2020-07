Dove vedere le tartarughe marine e i loro nidi in Italia? I siti protetti in Sicilia

View this post on Instagram

Good News! 📣🐢 Un nuovo nido di Caretta caretta trovato in Sicilia, ad Alcamo Marina. Con questo sono 9 i nidi trovati in Sicilia e presi in custodia dal network tartarughe marine del WWF! Il nuovo nido è stato preso subito in consegna da Dylan Pelletti, operatore autorizzato dal ministero dell'Ambiente alla manipolazione delle uova di tartaruga marina e volontario WWF. In Sicilia sono ora 10 i nidi di Caretta caretta di cui siamo a conoscenza, 9 dei quali presi in consegna dalla Rete tartarughe marine del WWF, che grazie all’aiuto di tutti, turisti, capitanerie di porto, gestori di stabilimenti balneari e i nostri volontari continuano senza sosta il lavoro a tutela di questa meravigliosa specie! #generazionemare #lanaturanonsiferma #turtle #ilmondocheverrà