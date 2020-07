Stasera in tv | Rosy Abate 2 – La serie: trama del terzo episodio

Rosy Abate 2, la serie ideata da Pietro Valsecchi, spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, andrà in onda con il terzo episodio: trama e anticipazioni di oggi, 12 luglio

Lo spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, è giunto alla seconda stagione.

Rosy Abate 2 – La serie andrà in onda stasera alle ore 21.20 su Canale 5 con il terzo episodio della serie intitolato Questione di famiglia. Scopriamo insieme la trama della puntata.

Stagione 2, episodio 3, Questione di famiglia

Uno scontro a fuoco fra gli uomini del Barone e quelli di Costello porta all’uccisione di Ciro Gargiulo. La questura porta a colloquio Costello, il quale riesce a provocare Bonaccorso che gli sferra un pugno sul viso. Gagliardi coglie la palla al balzo per sollevare Bonaccorso dalle indagini. Nel frattempo Rosy, non riuscendo a convincere Costello a lasciar stare suo figlio, si unisce alla Santa Alleanza per contrastare lo strapotere del boss. Cercando di portare a termine il suo piano, Rosy sferra un agguato a Costello che, però, ne anticipa la mossa e la ferisce. La donna è costretta a fuggire e suo figlio Leonardo, nel tentativo di salvarla, racconta che sua madre si è suicidata gettandosi in mare.

Costello riesce a sgominare la banda rivale e dall’agguato alla Santa Alleanza si salva solamente il Barone. Scoperta la verità su Rosy, inoltre, il boss obbliga Leonardo a uccidere la madre in presenza dei suoi uomini. Il ragazzo, a rischio della sua stessa vita, riuscirà a mettere in salvo sua madre, ma l’aver disobbedito ancora una volta al volere di Costello lo porterà a dover subire tragiche conseguenze.

Rosy Abate, cast:

Giulia Michelini ,

, Mario Sgueglia,

Paola Michelini,

Bruno Torrisi,

Vittorio Magazzù,

Davide Devenuto,

Maria Vera Ratti,

Daniela Virgilio,

Gianluca Di Gennaro,

Vincenzo De Michele,

Giovanni Amura.

