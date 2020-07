La spia russa, chi è l’attrice Rebecca Ferguson: età, foto, carriera

Rebecca Ferguson è un’attrice svedese, protagonista della pellicola in prima serata su Rai 3 La spia russa. Scopriamo insieme la sua vita e carriera.

Rebecca Ferguson nasce a Stoccolma nel 1983. Il nome completo dell’attrice è Rebecca Louisa Ferguson Sundstrom è nelle sue vene scorre sia sangue svedese che britannico. Fin da piccola Rebecca si appassiona al mondo della recitazione, in particolare alla recitazione cinematografica. Ottenuto il diploma all’accademia artistica Adolf Fredrik’s Music School di Stoccolma, la Ferguson riesce a muovere i primi passi verso il mondo dello spettacolo grazie a shooting e spot pubblicitari. La carriera cinematografica è ormai alle porte.

Rebecca Ferguson, The White Queen e il successo cinematografico

La grande popolarità arriva inizialmente sul piccolo schermo, Rebecca diventa infatti una delle protagoniste femminili della serie britannica The White Queen. In questa serie veste i panni della carismatica Elizabeth Woodville. Il suo talento, unito alla sua bellezza unica, la porta negli Stati Uniti, dove ha la possibilità di dare prova delle sue capacità recitative. Rebecca riesce infatti ad entrare nel cast di due grandi saghe cinematografiche: in Man In Black e in Mission Impossible, come Ilsa Faust. Rebecca è anche la protagonista di La spia russa, in onda questa sera su Rai 3.

La vita privata

Rebecca è sposata da poco più di un anno con il marito Roy. I due vivono a Simrishamn insieme ai loro due bellissimi bambini: Isac, nato da una precedente relazione di Rebecca, e Saga. Rebecca è anche un’appassionata ballerina, non solo ha studiato danza ed Hip Hop in giovane età, ma è anche una grande esperta di tango argentino.