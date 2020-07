Temptation Island, la decisione shock di Annamaria: dopo aver visto i video del fidanzato Antonio con la tentatrice Ilaria, la 43enne ha fatto una scelta inaspettata.

L’esperienza di Annamaria e Antonio a Temptation Island non è iniziata benissimo: lui sembra trovarsi in perfetta sintonia con la tentatrice Ilaria, con cui passa la maggior parte del suo tempo. Ilaria lo coccola, fa i messaggi e a sua volta li riceve, e i due si scambiano spesso battute piccanti. Nel corso di questa seconda puntata il feeling tra Antonio e Ilaria è stato così evidente che Annamaria è scoppiata in lacrime più volte. Proprio a inizio puntata l’abbiamo vista perdere le staffe, correndo in camera dove ha iniziato a preparare le sue valigie dicendo di voler tornare subito a casa. Le nuove amiche conosciute sull’isola sono riuscite a calmarla in poco tempo, ma una volta al falò la 43enne si è fatta di nuovo travolgere dalle emozioni.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Temptation Island, chi sono Annamaria e Antonio: età, foto, la loro storia

La decisione inaspettata di Annamaria a Temptation Island

Durante il falò ad Annamaria è stato mostrato un video della cena romantica organizzata da Antonio per Ilaria. Durante il pasto, però, lui si è comportato in modo davvero inaspettato: ammettendo di trovarsi molto bene con la tentatrice Ilaria, l’uomo ha anche ammesso di essere innamorato di Annamaria, di sentire la sua mancanza e di essere consapevole del fatto che “fuori dall’isola non troverà nessun’altra come lei”. Dopo queste dichiarazioni Annamaria ha cambiato idea: se prima sembrava più che intenzionata ad abbandonare il reality, dopo aver visto il video ha deciso di restare. “Ci devo pensare”, ha detto. “Io pensavo di non essere più niente per lui, ma adesso sono confusa”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!