Test psicologico, bimba o fragola: cosa vedi nell’immagine?

Questo semplice e divertente test psicologico permette di capire se c’è qualcosa di irrisolto nella tua vita su cui bisogna lavorare.

L’immagine che vedete sopra permette di effettuare un semplice (e superficiale) test psicologico che permette di capire da dove derivano le nostre angosce. Chi l’ha creata ha voluto disegnare delle figure ed uno scenario normalmente rassicuranti in una forma tale che risultino leggermente inquietanti. Se, infatti, il disegno raffigura una bambina seduta nel bosco, con un tramonto che fa da sfondo, ben presto si nota che l’insieme delle figure al centro creano un teschio chicano.

L’aver vagamente ricreato la figura tipica della cultura messicana è solo il primo elemento che induce a provare un senso d’inquietudine nella raffigurazione. Sia gli orsetti che la farfalla, infatti, sono raffigurati con degli occhi (uno per figura) di dimensioni fuori dalla norma, e la fragola, ricolma di occhi, ha la dimensione di un pallone. Tutto, insomma, fornisce l’idea che quella immagine possa far parte del subconscio o di un contesto onirico.

Test psicologico, cosa vedi per primo?

Il test non consiste nel capire se vedi la scena disegnata o noti per primo il teschio, come in altre immagini simili. Il gioco consiste nel individuare la causa delle angosce in base a quale delle figure noti per primo. Vediamo dunque cosa vi spaventa, osservate l’immagine e focalizzate la figura che notate per prima.

Bambina o Farfalla

Se vedete come prima cosa la bambina le vostre paure derivano da emozioni represse che riguardano l’infanzia. La bambina infatti rappresenta l’innocenza dell’infanzia. Tutti gli accadimenti dell’infanzia, se non elaborati come si deve, possono riemergere in forma di paure o angoscia in età adulta. Se la prima cosa che vedere è la farfalla, la vostra inquietudine deriva dalla paura della morte. La farfalla ha infatti due significati, il primo è positivo poiché nell’interpretazione dei sogni indica il cambiamento, mentre l’altro è negativo poiché l’insetto è anche visto come il traghettatore verso l’aldilà.

Fragola o Ragno

Se vedere prima la fragola, significa che la vostra più grande paura è quella di provare una delusione amorosa. La fragola infatti è simbolo d’amore ed in questa immagine rappresenta un cuore. Se notate il ragno, la vostra paura è frutto di un condizionamento subito da chi vi sta intorno. L’aracnofobia, infatti, è una delle paure più diffuse ma in quanto fobia non è basata su un reale pericolo. Chi vede l’insetto, dunque, ha paura immotivata in qualsiasi luogo, probabilmente perché è cresciuto con persone molto ansiose.

Alberi o Orsacchiotti

Se vedete per prima cosa i due alberi, potrebbe significare che siete dilaniati da un conflitto interiore che non riuscite a risolvere. L’albero, infatti, ha un significato molto profondo poiché rappresenta le nostre radici. Il fatto che i due arbusti nell’immagine sono separati simboleggia una divisione emotiva che non riuscite a risolvere. Infine, se vedete gli orsacchiotti potreste avere subito durante l’infanzia un trauma inconscio. Sebbene i peluche sono oggetti rassicuranti, sono disegnati in modo inquietante e simboleggiano una visione distorta di qualcosa di positivo, causata probabilmente da un trauma infantile.