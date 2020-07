Il Castello delle cerimonie, in onda stasera su Real Time, ci regalerà grandi emozioni con una nuova affiatata coppia. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il castello delle cerimonie, programma storico di Real Time, è arrivato alla quinta puntata e si prepara a regalare ad una nuova coppia le nozze dei loro sogni. Fanatici del programma di cerimonie, i novelli sposi hanno deciso di festeggiare il lieto giorno proprio davanti alle telecamere dello show, seguendo la tradizione partenopea. Il tutto è infatti iniziato con una serenata alla finestra e con una marea di invitati alle nozze. La giovane coppia, Roberta e Vincenzino, è originaria di Latina, ma ha deciso di trasferire in Campania la cerimonia.

Leggi anche —> La Clinica del Pus: nuovi dottori Schiacciabrufoli su Real Time

Il castello delle cerimonie, il matrimonio di Roberta e Vincenzino

La nuova puntata sarà segnata dal ritorno dei mitici Ferdinando Romeo e Nino Davide, entrambi in perfetta forma. L’episodio si sviluppa in una maniera molto classica, escludendo l’intermezzo della festa per l‘onomastico di Ferdinando, e ci regalerà grandi momenti di simpatia e giovialità. Don Antonio, affiancato dai suoi instancabili collaboratori, farà vivere agli sposini delle nozze da favola, non facendo mancare grandi sorprese e colpi di scena. La scelta dell’abito da sposa lascerà le damigelle a bocca aperta, mentre tutti i commensali rimarranno sbalorditi dal lusso del castello più seguito dal piccolo schermo. L’episodio sarà disponibile questa sera su Real Time, alle 20.30.