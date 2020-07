Test visivo: cosa vedi nell’immagine? Scopri il tuo lato oscuro

Questo semplice test visivo permette di conoscere un lato della tua personalità ed anche di conoscere il tuo lato oscuro.

Quella che vedete sopra è una delle tante immagini utilizzate per test della personalità che sono diventate di moda su internet. Chiaramente si tratta di conclusioni la cui validità non è sostenuta da dati scientifici, dunque nel sottoporvi a questo gioco vi consigliamo di prendere i risultati con un pizzico di ironia e distacco.

Il concetto utilizzato per valutare la personalità di chi osserva questa immagine è simile a quello della raffigurazione dell’albero che viene usata nella psicologia Gestalt. L’esaminatore, dunque, trae le proprie conclusioni in base a quella che è la proiezione del nostro cervello a primo acchito. Chiaramente per poter tirare delle somme i primi test effettuati prevedevano persone il cui profilo psicologico era stato analizzato prima di vedere l’immagine.

Test visivo: cosa vedi nell’immagine?

In questo caso abbiamo un’immagine contenitore e definita, all’interno della quale si trovano altre figure che sono in ogni caso tratteggiate e visibili. Andiamo a vedere cosa ci insegna questo test sulla nostra personalità:

Se vedete per prima l’orso sei una persona con una personalità forte. Questo ti permette di divenire una persona molto saggia o una persona molto distruttiva se questa forza interiore non viene incanalata adeguatamente. In ogni caso tendi a nascondere la tua forza per manifestarla solo quando lo ritieni necessario.

Se vedete prima la montagna sei una persona tenace. La vita non è mai stata semplice per te ma tu non ti arrendi mai e persegui sempre il massimo sia in ambito lavorativo che sentimentale. Quando ti poni un obiettivo sei portato a dedicarci anima e corpo, trascurando tutti gli altri aspetti della vita.

Se la prima cosa che ti colpisce sono gli alberi sei una persona molto socievole. Ti ritrovi nel mezzo dei gruppi in maniera naturale, tanto che la socialità per te è qualcosa di scontato. Vuoi sentirti parte del tutto e vivere in armonia con gli altri.

Parlavano di un lato oscuro ed è esattamente quello che emerge se la tua attenzione viene colta in un primo momento dalle stelle e dalla luna. Appari come una persona equilibrata e razionale, ma il tuo istinto può condurti ad ottenere risultati inimmaginabili.